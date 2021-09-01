"تصوير كلمات ..كتابة صور" محور مسابقة رقمية حول جزيرة الاحلام جربة على هامش الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية

اطلق مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي مسابقة رقمية للترويج لجزيرة الاحلام جربة التي ستحتضن فعاليات الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2021 تحت شعار "التواصل في اطار التنوع :التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".



وتهدف المسابقة التي تنتظم على هامش القمة الفرنكوفونية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الناشئة الناشطة في المجال الرقمي الى التعريف بالتراث الحضاري والثقافي لجزيرة جربة من خلال التشجيع على انتاج محامل رقمية ترويجية للجزيرة تحت شعار "تصوير كلمات ..كتابة صور" او "جربة التي لم نزرها بعد ولم يحك عنها" حيث من المنتظر تنظيم ورشة كتابة تشاركية للغرض لفائدة المترشحين الاوائل لمساعدتهم على انتاج كتابات مختلفة بالاعتماد على عشرات الصور الملهمة لجزيرة جربة لتضمينها ضمن محمل مصور يقع اصداره لاحقا وبثه بصفة رقمية على المنصة الالكترونية "بران2 ستوري" لمؤسسة "فيقابوك" .

"brain2 story" de vegabook

هذا وقد حدد مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي اخر اجل لتقديم الترشحات يوم 05 سبتمبر الجاري.



