المنستير: غدا انطلاق العودة الجامعية بست مؤسسات جامعية من بين 12 بالجهة (رئيس جامعة المنستير)

تنطلق غدا الاربعاء 1 سبتمبر بولاية المنستير، الدراسة بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وجزء من كلية العلوم، والمعهد العالي للإعلامية والرياضيات، والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية، وتستكمل ببقية المؤسسات الجامعية بالجهة يوم 13 سبتمبر 2021، وفق ما أفاد به رئيس جامعة المنستير، الهادي الحاج صالح، خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية المنستير وخصصت لمتابعة نسق الإعداد والاستعداد للعودة الجامعية 2021-2022.



وأضاف الحاج صالح أنّ مؤسسات جامعة المنستير ال12 تدعمت بجملة 4103 من الطلبة الجدد، ليتطور المجموع إلى 13 ألفا و167 طالبا وطالبة، أي بزيادة 912 طالبا وطالبة مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة.



من ناحيتها، ذكرت المديرة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية بالمنستير، بشرى بن عمار، أنّ عملية التسجيل في منظومة السكن الجامعي ستتواصل إلى غاية 30 سبتمبر 2021 بالنسبة إلى الطلبة الجدد ولمطالب التجديد، في حين سيحدد لاحقا موعد قبول مطالب السكن الاستثنائي، مشيرة إلى أنّ الجهة تتوفر بها خمسة مطاعم جامعية تقدم يوميا 5 آلاف أكلة.



وأكد المعتمد الأول، طارق البكوش،على مزيد التنسيق مع السلط المحلية والإدارات الجهوية المعنية لتلافي النقائص، والعناية بنظافة محيط المؤسسات الجامعية والتعهد برفع الفضلات، وصيانة التنوير العمومي بمحيط المؤسسات الجامعية وبالطرقات المؤدية لها، والتعهد بصيانة الطرقات وتركيز العلامات وتشويرها. وأبرز أيضا ضرورة تدعيم التأمين الذاتي للمؤسسات الجامعية ومحيطها، وفق ما أفاد به "وات"، الملحق الإعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون.



