الالعاب البارلمبية - وليد كتيلة يتوج بذهبية سباق 100م كراسي برقم قياسي بارلمبي جديد

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توج التونسي وليد كتيلة فجر يوم الاثنين بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر كراسي (صنف تي 34) ضمن دورة الالعاب البارلمبية بطوكيو بعد ان قطع المسافة في 15ث و01 جزء بالمائة مسجلا رقما قياسيا بارلمبيا جديدا.وعادت الميدالية الفضية للاسترالي رهيد ماكراكين ب15ث و37 جزء بالمائة فيما الت الميدالية البرونزية للاماراتي محمد الحمادي ب15ث و66 جزء بالمائة.وكان الرقم القياسي البارلمبي القديم بحوزة وليد كتيلة ايضا بزمن قدره 15ث و14 جزء بالمائة حققه في الالعاب البارلمبية بريو دي جانيرو عام 2016.ورفع وليد كتيلة رصيده الشخصي الى 4 ميداليات ذهبية بارلمبية بعد دورة لندن 2012 (100م و200م تي 34) ودورة ريو دي جانيرو 2016 (100م تي 34) علما وانه يملك ايضا ميدالية فضية اخرى في سباق 800م (تي 34) احرزها في العاب ريو دي جانيرو.وسيشارك وليد كتيلة خلال هذه الالعاب في سباق 800 متر (تي 34) يوم 4 سبتمبر القادم.وهي الميدالية الذهبية الثانية لتونس في الالعاب البارلمبية بطوكيو بعد الاولى التي حققتها روعة التليلي في دفع الجلة (اف 41) الى جانب ميدالية فضية عن طريق احمد بن مصلح في دفع الجلة (اف 37) وميدالية برونزية بواسطة سمية بوسعيد في سباق 1500 متر (تي 13).