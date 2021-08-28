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النادي الافريقي يكشف عن اللاعبين المنتدبين استعدادا للموسم الكروي الجديد

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 18:21قراءة: 0 د, 32 ث
كشف النادي الافريقي، اليوم السبت، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن اللاعبين المنتدبين الجدد استعدادا للموسم الكروي القادم.

وضمت قائمة اللاعبين المنتدبين كلا من الجزائريين نبيل لعمارة (28 سنة - مدافع) وعبد النور ايهاب بلحوسيني (24 سنة - مهاجم) والنيجري امادو صابو (21 سنة - متوسط ميدان) ومحمد علي العمري (25 سنة - مهاجم).

وتمتد عقود اللاعبين لعمارة وبلحوسيني والعمري الى غاية 2023 فيما يمتد عقد صابو الى غاية 2024.

وياتي الاعلان عن قائمة المنتدبين بعد نجاح الهيئة المديرة برئاسة يوسف العلمي في رفع عقوبة المنع من الانتداب التي كانت مسلطة على النادي الافريقي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ر-هس

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