العاب بارالمبية طوكيو - فضية لاحمد بن مصلح في منافسات دفع الجلة

وات - تالق البطل التونسي أحمد بن مصلح صباح اليوم في طوكيو بحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 في منافسات دفع الجلة اف37 . وسجل رمية ب14 مترفاصل 50 . وهي اول مشاركة لبن مصلح (26 سنة) في البارالمبياد
وفاز بذهبية المسابقة الروسي كنشاغوف برمية 15 متر فاصل 78
وارتفع رصيد تونس الى ذهبية واحدة (توجت بها روعة التليلي ) وفضية( أحمد بن مصلح ) في نهاية منافسات اليوم
ومن جهة اخرى أنهت البطلة البارالمبية سمر بن كعلاب منافسات نهائي دفع الجلة فئة (اف 41) في المركز الرابع و تمكنت من تسجيل رقم شخصي جديد لها برمية بلغت 9,18 متر.
وفاز بذهبية المسابقة الروسي كنشاغوف برمية 15 متر فاصل 78
وارتفع رصيد تونس الى ذهبية واحدة (توجت بها روعة التليلي ) وفضية( أحمد بن مصلح ) في نهاية منافسات اليوم
ومن جهة اخرى أنهت البطلة البارالمبية سمر بن كعلاب منافسات نهائي دفع الجلة فئة (اف 41) في المركز الرابع و تمكنت من تسجيل رقم شخصي جديد لها برمية بلغت 9,18 متر.
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