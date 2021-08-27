العاب بارالمبية طوكيو - فضية لاحمد بن مصلح في منافسات دفع الجلة

وات - تالق البطل التونسي أحمد بن مصلح صباح اليوم في طوكيو بحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 في منافسات دفع الجلة اف37 . وسجل رمية ب14 مترفاصل 50 . وهي اول مشاركة لبن مصلح (26 سنة) في البارالمبياد

وفاز بذهبية المسابقة الروسي كنشاغوف برمية 15 متر فاصل 78

وارتفع رصيد تونس الى ذهبية واحدة (توجت بها روعة التليلي ) وفضية( أحمد بن مصلح ) في نهاية منافسات اليوم

ومن جهة اخرى أنهت البطلة البارالمبية سمر بن كعلاب منافسات نهائي دفع الجلة فئة (اف 41) في المركز الرابع و تمكنت من تسجيل رقم شخصي جديد لها برمية بلغت 9,18 متر.



