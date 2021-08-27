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العاب بارالمبية طوكيو - فضية لاحمد بن مصلح في منافسات دفع الجلة

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 14:38قراءة: 0 د, 31 ث
وات - تالق البطل التونسي أحمد بن مصلح صباح اليوم في طوكيو بحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 في منافسات دفع الجلة اف37 . وسجل رمية ب14 مترفاصل 50 . وهي اول مشاركة لبن مصلح (26 سنة) في البارالمبياد
وفاز بذهبية المسابقة الروسي كنشاغوف برمية 15 متر فاصل 78
وارتفع رصيد تونس الى ذهبية واحدة (توجت بها روعة التليلي ) وفضية( أحمد بن مصلح ) في نهاية منافسات اليوم
ومن جهة اخرى أنهت البطلة البارالمبية سمر بن كعلاب منافسات نهائي دفع الجلة فئة (اف 41) في المركز الرابع و تمكنت من تسجيل رقم شخصي جديد لها برمية بلغت 9,18 متر.

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