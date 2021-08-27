المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع غدا في تحضيراته للقاءي غينيا الاستوائية وزمبيا

يشرع المنتخب التونسي لكرة القدم غدا السبت بالملعب الاولمبي بالمنزه في تحضيراته استعدادا للقاءي غينيا الاستوائية يوم 3 سبتمبر برادس وزمبيا يوم 7 من نفس الشهر بمدينة ندولا ضمن تصفيات كاس العالم (قطر 2022).



وسيجري المنتخب التونسي ست حصص تدريبية قبل مواجهة غينيا الاستوائية منها حصة واحدة فقط مفتوحة للاعلاميين في بدايتها (يوم الثلاثاء).



وسيسافر وفد المنتخب الوطني صباح الاحد الى مدينة ندولا الزمبية على ان يجري هناك حصة تدريبية واحدة يوم الاثنين 6 سبتمبر بملعب مواناواسا (س 14 بتوقيت تونس).



ويخوض المنتخب التونسي هذه التصفيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا موريتانيا.



ويذكر ان صاحب الصدارة يتاهل الى الدور الاخير من التصفيات.



وكان المدرب منذر الكبير اعلن امس عن قائمة اللاعبين المدعويين ضمت 26 لاعبا هم:

حراسة المرمى

فاروق بن مصطفى - البشير بن سعيد - علي الجمل.

الدفاع

ديلان برون - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - اسامة الحدادي - عمر الرقيق - علي معلول - علي العابدي - وجدي كشريدة - محمد دراغر - حمزة المثلوثي.

وسط الميدان

الياس السخيري - الفرجاني ساسي - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني - سعد بقير - حمزة رفيعة - محمد علي بن رمضان.

الهجوم

يوسف المساكني - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخاوي - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف.



