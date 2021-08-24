رئيس غرفة صانعي الكتاب المدرسي: لكتاب المدرسي متوفر بنسبة 70 بالمائة على ذمة المكتبات

وات - أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة اليوم الثلاثاء أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة أكثر من 70 بالمائة على ذمة المكتبات منذ شهر أوت الجاري باستثناء حوالي 10 عناوين تهم المرحلة الابتدائية.



وأضاف عضو الغرفة النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن النقص في العناوين سيتم حله قبل العودة المدرسية 2021-2022.



ولفت الى أن مهلة التسليم من المركز الوطني البيداغوجي لازالت سارية الى حدود 5 سبتمبر القادم مع هامش فترة تأخير سيكون إثرها الكتاب المدرسي متوفر بجميع عناوينه مشيرا الى أن الزيادة الرمزية في أسعار الكتاب المدرسي والتي

قدّرت ب 300 مليم في بعض العناوين.



وبخصوص الكراس المدعم، أكد توفره بجميع المكتبات بالكميات المطلوبة منذ شهر جويلية المنقضي، نافيا أن يكون تم الترفيع في أسعاره وسيتم اعتماد أسعار السنة الماضية







