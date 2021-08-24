صفاقس: جمعية صفاقس الخيرية تطلق حملة تضامنية لتوفير ألف حقيبة لفائدة الايتام والمحتاجين بمناسبة العودة المدرسية

وات - أطلقت جمعية "صفاقس الخيرية"، خلال الأسبوع الجاري، حملة تضامنية لفائدة الايتام والمحتاجين استعدادا للعودة المدرسية 2021-2022، تسعى من خلالها إلى توفير ألف حقيبة (بقيمة 120 دينارا للحقيبة الواحدة) سيقع توزيعها على مستحقيها بداية من يوم 7 سبتمبر وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر بمقر الجمعية.



وأوضح رئيس الجمعية، ثابت شرف الدين، في تصريح لـ(وات)، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة، التي تحمل شعار "بخيرك.. يقرى غيرك"، تهدف إلى جمع مساعدات مالية وعينية تتمثل في اللوازم الأساسية التي يحتاجها التلاميذ من حقيبة وأدوات مدرسية، مضيفا قوله إن الجمعية تأمل من خلال هذه الحملة في "إدخال الفرحة على أبناء العائلات المعوزة والأيتام حتى يشاركوا أقرانهم فرحة العودة المدرسية"، وفق تعبيره.



وأفاد شرف الدين أنه بالتوازي مع هذه الحملة، ستتولى الجمعية كفالة 20 طالبا من أبناء العائلات المعوزة عبر توفير منحة مالية شهرية بقيمة 70 دينارا لفائدتهم.

يذكر أن سجلّ جمعية "صفاقس الخيرية" يعد 900 يتيما، ومئات الأطفال الفقراء، والعائلات المعوزة، الذين تتولى كفالتهم بتوفير مساعدات مالية قارة تتضاعف خلال فترة العودة المدرسية وغيرها من المناسبات والأعياد.



