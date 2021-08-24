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التمديد في الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات البرلمان وبرفع الحصانة عن كل إعضائه

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 00:56قراءة: 0 د, 35 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء الاثنين عن رئاسة الجمهورية.
وسيتوجّه رئيس الدولة، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي، بحسب البلاغ ذاته.

وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان.



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