الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 23 أوت

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بنزرت: تطعيم 2128 شخصا خلال حملة التلقيح المشتركة لمصالح الصحة العمومية والعسكرية بعدد من المعتمديات



بلغ عدد الملقحين الذين شملتهم حملة التطعيم التي نفذتها مصالح الصحة العسكرية بالاشتراك مع مصالح الصحة العمومية بين 18 و21 اوت الجاري، بكل من معتمديات سجنان وجومين وبنزرت الجنوبية وشاطئ سيدي سالم بمعتمدية بنزرت الشمالية، 2128 شخصا، وفق ما افادت به عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ابتسام بلانكو (وات).



ولاحظت بلانكو ان الحملة حققت أهدافها من خلال الوصول الى اكبر عدد من المواطنين القاطنين بالمناطق النائية وصعبة الوصول ولاسيما منهم كبار السن ممن يتعذر عليهم الالتحاق بمراكز التلقيح، كما أسهمت الحملة في مزيد تحفيز المتساكنين بأهمية التوقي من الجائحة الفيروسية واليقظة الدائمة في هذا الشأن.



يشار الى ان العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الاولى بالجهة الصحية ببنزرت بلغ الى حدود يوم امس الاحد، 177738 شخصا، بينما بات العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية بات في حدود 62678 شخصا، وفق خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للإدارة الجهوية للصحة.





قابس: التمديد في الحجر الصحي الشامل بمعتمدية مطماطة الجديدة وإقرار الحجر الصحي الموجه بدخيلة توجان



مددت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" بولاية قابس، مساء امس الاحد، في العمل باجراءات الحجر الصحي الشامل بمعتمدية مطماطة الجديدة بأسبوع، وذلك الى غاية يوم الأحد 29 اوت الجاري، بسبب بقاء مستوى الاختطار بفيروس "كورونا" مرتفعا بهذه المعتمدية (767 حالة ايجابية لكل 100 الف ساكن).



كما اعلنت اللجنة في بلاغ نشرته بالصفحة الاكترونية الرسمية لولاية قابس عن تواصل العمل ياجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية دخيلة توجان، الذي اقرته اللجنة المحلية لمجابهة الفيروس بهذه المنطقة الى غاية يوم 03 سبتمبر 2021.



واقرت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" بولاية قابس مواصلة غلق جميع قاعات الالعاب الرياضية والالكترونية بكافة معتمديات الجهة الى غاية يوم الأحد 29 اوت 2021





