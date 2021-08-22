بنزرت: تنظيم حملة تعهد للمناطق "الزرقاء" ببنزرت الكبرى استعدادا لموسم الامطار

وات - في إطار الاستعداد لموسم الامطار، تم اليوم الاحد الانطلاق في تنفيذ حملة تنظيف وتعهد لجميع النقاط "الزرقاء ببنزرت الكبرى، بتنظيم مشترك من قبل مصالح الولاية والبلدية والحماية المدنية وإدارات التجهيز والفلاحة والتطهير، إلى جانب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.



وأكد والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على إعطاء اشارة انطلاق الحملة صباح اليوم، أهمية البعدين التشاركي والاستباقي في التوقي والحد من التداعيات المناخية السلبية المحتملة على النسيج العمراني والمهني بالمنطقة .



وأشار إلى أن الحملة ستتواصل بمشاركة جميع المصالح والإدارات الفنية خلال الأيام المقبلة، والى غاية معالجة النقاط "الزرقاء" التي كانت تمثل خطرا بالمكان، ولاسيما منها مجاري الاودية وشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار والمساحات المفتوحة وغير المسيجة والمستغلة كمصبات عشوائية وغيرها .



يذكر أن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، والي بنزرت، كان خلال اشرافه الجمعة الفارط على أشغال الاجتماع الدوري للجنة مجابهة الكوارث بمقر الولاية، وجه بقية رؤساء اللجان المحلية لتنظيم النجدة، معتمدي الجهة، بالانطلاق أيضا في تنفيذ حملات محلية موسعة ومشتركة مشابهة استعدادا لموسم الامطار.



