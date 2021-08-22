وزارة الصحة: تطعيم 47266 شخصا بتاريخ 21 أوت الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه تم بتاريخ يوم 21 أوت الجاري تطعيم 47266 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في مارس الماضي الى 4940117 شخصاوأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن اجمالي التلاقيح يتوزع بين 3552898 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح و1387219 شخصا تلقوا الجرعة الثانيةولفتت الوزارة الى أن 1982875 شخصا استكملوا بتاريخ 21 أوت الجاري التلقيح ضد كورونا ويتوزعون بين 1.387.219 شخصاتلقوا جرعيتن من التطعيم، و308.600 شخصا تلقوا جرعة من اللقاح الأمريكي "جانسون أند جانسون" ذو الجرعة الواحدة، في حينتحصل 287.056 معافيا من إصابة سابقة بفيروس كورونا المستجد بلقاح واحدوأكدت الوزارة من جهة أخرى أن عدد المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد "ايفاكس" لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ بتاريخ يوم 21 أوت الجاري 5368843 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبات والراغبين في تلقي التلقيح الى المبادرة بالتسجيل على منظومة ايفاكس