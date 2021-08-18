بطولة سينسيناتي - انس جابر تتخطى الاستونية انيت كونتافيت وتصعد الى الدور الثاني

وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني لبطولة سينسيناتي الامريكية بتغلبها على الاستونية انيت كونتافيت 2-1 (6-2 و4-6 و7-5) في المباراة التي اقيمت في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء.

وستواجه انس جابر في الدور السادس عشر البولونية ايغا سفياتاك التي كانت معفاة خلال الدور الاول.



وتقابلت انس جابر مع ايغا سفياتاك سابقا في مناسبتين الاولى في بطولة واشنطن سنة 2019 عندما تفوقت البولونية 2-1 والثانية في جويلية الماضي ضمن ثمن نهائي بطولة ويمبلدون وتغلبت التونسية 2-1.



وتقام بطولة سينسيناتي على ملاعب ذات ارضية صلبة وهي تعد من بين الدورات التحضيرية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، اخر البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، المقررة من 30 اوت الجاري الى 12 سبتمبر المقبل.



