وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى الابلاغ الفوري عند رصد اعراض الحشرة القشرية القرمزية على نبات التين الشوكي

دعت وزارة الفلاحة ، الثلاثاء، الفلاحين في مختلف مناطق الإنتاج إلى مراقبة غراسات التين الشوكي والإبلاغ الفوري عند ملاحظة أي أعراض الاصابة بالحشرة القشرية القرمزية، خاصّة، بعد رصدها بمنطقة تلمسان الجزائرية.



وحثت الوزارة، في بلاغ لها، الفلاحين الى الاتصال، عند ملاحظة أي أعراض للإصابة بالحشرة، بالمصالح الجهويّة والمركزية التابعة لها نظرا للخطورة، التي تشكلها على غراسات التين الشوكي المعروف محليا باسم "الهندي ".

ويشكل رصد هذه الحشرة التي تتواجد، في قليل من مناطق العالم، مؤخرا، خلال شهر جويلية 2021، بمدينة تلمسان الجزائرية تهديدا خطيرا للغراسات التونسية علما وانها رصدت بالمغرب سنة 2014.

ويلعب التين الشوكي دورا كبيرا في مقاومة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ويعد أحد الأغذية ومصدرا لأعلاف الدواب ولتصنيع منتوجات علاجية وأخرى تجميلية.



وتلحق الحشرة القرمزية أضرارا بليغة بنبات التين الشوكي من خلال امتصاص نسغ أو عصارة النبتة فتظهر على الألواح مناطق مصفرة تتسع شيئا فشيئا لتؤدي في النهاية إلى سقوط اللوح المصاب وموت الجذع في حالة شدة الإصابة.

تنتشر هذه الآفة بسرعة كبيرة وتسهم الرياح بحملها من مكان إلى آخر، كما يمكن أن تنتقل هذه الحشرات عبر التصاقها بالآلات الفلاحية والشاحنات وأصواف الأغنام والأعلاف القادمة من المناطق الموبوءة.



