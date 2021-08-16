والي بنزرت الجديد يتسلم مهامه رسميّا

وات - انتظم، اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت، موكب تسلّم خلاله الوالي الجديد للجهة، سمير عبد اللاوي، مهامه، وذلك بإشراف المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، لطفي رقية، نيابة عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.



وبالمناسبة، أشار المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية إلى أهمية ودور الوالي في جهته باعتباره محرّكا للتنمية الشاملة ومشرفا رئيسا على الادارة ومتفاعلا مع مختلف المكونات الرسمية والمنظماتية.

ومن جانبه أكد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، عزمه الكبير على العمل وخدمة المواطن أينما كان في كامل مناطق الجهة، مضيفا قوله "إن الخيار الوحيد هو النجاح وذلك بتضافر جهود الجميع من هياكل ومصالح رسمية ومدنية"، وفق تعبيره.



وتم بالمناسبة التطرّق لمجمل المشاغل العالقة بالجهة وسبل فضها، ومنها تفعيل أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، واللجان المحلية استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، وموسم الامطار، وأيضا استراتيجية مجابهة جائحة فيروس " كورونا ".



يذكر أنه قرارا رئاسيا (عدد 102 لسنة 2021) صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الخميس المنقضي 12 أوت 2021، يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام وال على جهة بنزرت.



