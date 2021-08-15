ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تهريب أكثر من 17 كلغ من الكوكايين

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، فجر اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 17520 غراما مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.



وتتمثل تفاصيل العملية، حسب بلاغ الادارة العامة للديوانة، في تفطن أعوان فرقة التفتيش بالأشعة إلى وجود أجسام مشبوهة في أماكن مختلفة من السيارة وباخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين تم العثور على صفائح المخدرات.



وتم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.



وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها من حيث كمية الكوكايين المحجوزة من قبل مصالح الديوانة، حيث حجزت خلال سنة 2019 كمية جملية قدرها 6806.7 غرام وحجزت خلال سنة 2020 ما مجموعه 6099.4 غرام، حسب ذات البلاغ.











