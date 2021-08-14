أنس جابر تواجه الإستونية انات كونتافيت في الدور الأول لبطولة سينسيناتي

وات - تستهل اللاعبة التونسية أنس جابر ، بداية الأسبوع المقبل، مشوارها في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس التي ستقام من 15 الى 22 أوت الجاري، بمواجهة المصنفة 29 عالميا الإستونية انات كونتافيت.



وسبق لأنس جابر المصنفة 22 عالميا أن التقت باللاعبة انات كونتافيت في الدور ربع النهائي لبطولة موسكو في 2018 حيث كانت الغلبة لأنس جابر بنتيجة 2 - 0.



يذكر أنّ أنس جابر كانت قد انسحبت فجر اليوم السبت من الدور ربع النهائي لبطولة مونتريال المفتوحة اثر هزيمتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغيلا المصنفة 30 بنتيجة 2 – 1، تفاصيلها (6-1 و6-7 و0-6).



وتجدر الاشارة الى أنّ بطولة سينسيناتي التي ستقام على الأراضي الأمريكية هي من فئة 1000 نقطة وتعد مرحلة تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة رابع بطولات الغراند سلام.







