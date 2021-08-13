رابطة ابطال افريقيا - مواجهتان في المتناول للترجي والنجم في الدور التمهيدي الثاني

وات - يواجه الترجي الرياضي في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم المتاهل من المواجهة التي ستجمع في الدور التمهيدي الاول بين نادي كيكوزي الزنجباري واتحاد طرابلس الليبي على ضوء عملية القرعة التي جرت يوم الجمعة.



ومن جهته، يلاقي النجم الساحلي في الدور التمهيدي الثاني المترشح من المواجهة التي ستجمع في الدور التمهيدي الاول بين نادي مقديشو سيتي الصومالي والجيش الرواندي.



ويخوض ممثلا كرة القدم التونسية مباراتي الذهاب خارج قواعدهما بين 15 و17 اكتوبر بينما ستكون مقابلتا الاياب في تونس بين 22 و24 من الشهر ذاته.



ويقام الدور التمهيدي الاول ذهابا بين 10 و12 سبتمبر المقبل وايابا بين 17 و19 من نفس الشهر.







