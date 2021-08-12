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وزارة التعليم العالي تفتح من جديد روابط التسجيل في المنصات الخاصة بالتلقيح ضد كوفيد 19 لفائدة الطلبة وكافة الاسرة الجامعية

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 20:26قراءة: 0 د, 48 ث
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، كافة مكونات الأسرة الجامعية عن إعادة فتح روابط التسجيل في المنصات الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 وذلك بداية من اليوم والى غاية يوم 17 اوت الجاري.

ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم، في إطار الاستعداد للعودة الجامعية، كافة المعنيين بالأمر من إطار تدريس و موظفين وعملة و طلبة إلى الولوج إليها حتّى يتمكّنوا من الحصول على التلقيح .
وأوردت في ذات البلاغ الروابط الخاصة للتلقيح كالآتي:
الرابط الخاص بالطلبة:
https://vaccin.mes.rnu.tn/etudiant
الرابط الخاص بإطار التدريس والموظّفين والعملة:
https://vaccin.mes.rnu.tn/ens-sup

وجددت الوزارة تذكيرها بضرورة التسجيل المسبق بمنظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا، إضافة إلى ضرورة تعمير البيانات بكلّ دقّة خاصّة فيما يتعلّق برقم بطاقة التعريف الوطنية والرمز الخاص بكل شخص على منظومة "ايفاكس".

ويذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت بلاغ سابق يوم 4 أوت الجاري دعت فيه المعنيين إلى التسجيل على الروابط المحدثة من أجل تلقي التلقيح على أن ينتهي التسجيل يوم 10 أوت.


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