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ألمانيا تمنح تونس تمويلات بـ 10 ملايين يورو لشراء معدات طبية

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 18:07قراءة: 0 د, 46 ث
منحت ألمانيا تونس تمويلا إضافيًا بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف معاضدة قدرات المنظومة الصحية في تونس خلال أزمة كوفيد 19 حسب ما أعلنت عنه السفارة الألمانية في تونس في بلاغ لها الخميس.

وسيتم استخدام هذا التمويل الإضافي، حسب ذات البلاغ، لشراء معدات طبية بالتنسيق مع مكتب "اليونيسيف" بتونس وبالتعاون مع بنك التنمية الألماني

وكانت قد قدمت اليونيسف، منذ تفشي الوباء في تونس و بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين للحكومة التونسية، دعمًا هاما لمساعدة تونس على مجابهة تداعيات فيروس كوفيد- 19.

ويشار أن الحكومة الألمانية أسدت دعما بقيمة 20 مليون يورو لتونس عبر المؤسسة الألمانية "الاستثمار لأجل التشغيل" التي تعمل لفائدة البنك الألماني للتنمية لدعم التشغيل في القطاع الخاص في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحية، وفق ما أورده البنك المركزي التونسي على موقعه في ماي الفارط إثر انتشار الجائحة.

وكانت ألمانيا من بين البلدان التي قدمت عدد هام من المساعدات الطبية عبر جسور جوية تضامنية لمد يد المساعدة لتونس خلال أزمتها الصحة.

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