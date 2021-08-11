وزارة الفلاحة توصي باستهلاك منتجات غذائية ذات أصل حيواني خلال الفترة الصيفية

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،الإربعاء، لاقتناء المنتجات الغذائيّة ذات أصل حيواني والمتأتية من المؤسسات الخاضعة للرقابة البيطرية أو المتحصلة على مصادقة صحيّة بيطرية، في ظل الإرتفاع غير المسبوق والمفرط في درجات الحرارة.وحثت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، على إقتناء منتجات الصيد البحري المبردة تكون مغطاة بالثلج عند عرضها وتستجيب لمعايير الطراوة المستوجبة ( الصنف الممتاز أو الصنف "أ" أو الصنف "ب" تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 جانفي 2009) والحاملة لرائحة بحرية عذبة وتجنب المنتجات، التي تكون عند عرضها غير محميّة وتحت أشعة الشمس.كما أوصت الوزارة بإقتناء منتجات الصيد البحري من المحلات أو نقاط البيع المعدة للغرض، المحترمة لقواعد حفظ الصحّة والسلامة الصحيّة وشراء معلبات التن المصنعة بالمؤسسات المتحصلة على مصادقة صحية بيطرية، مع التثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات، خاصة، في ما يتعلق بالتاريخ الاقصى للاستهلاك ورقم الدفعة وباسم وعنوان المصنع المذكور وضرورة تجنب شراء علب التن المعروضة تحت اشعة الشمس.كما نبهت الوزارة، من شراء اللحوم المتأتية من الذبح العشوائي وشراء اللحوم الحمراء الحاملة للختم الصحي واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها صحيا من طرف المصالح البيطرية، وإقتناء البيض المعروض في ظروف تستجيب لقواعد حفظ الصحة، داعية إلى استهلاك البيض المعلب مع وجوب التثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك.ومن بين توصيات الأخرى، إقتناء الحليب ومشتقاته المعالجة حراريا والمتأتية من مؤسسات متحصلة على المصادقة الصحيّة البيطرية، التي تحترم سلسلة البرودة عند عرضها للبيع، مع ضرورة التثبت من تاريخ نهاية الصلوحية، وتطبيق بائعي وعارضي المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني القواعد السليمة للنظافة وحفظ الصحة، خاصة، احترام سلسلة التبريد وكذلك بغسل وتعقيم الايدي والمسطحات، التي يقع عليها عرض المنتجات بصفة مستمرة، مع الحرص على تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي، واحترام شروط التوقي من فيرس كورونا المستجد الصادرة عن وزارة الصحة.وأكّدت الوزارة توفر قائمات المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية على موقع