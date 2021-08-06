الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 6 أوت

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جندوبة : وفاة 15 شخصا واصابة 717 بـفيروس "كورونا" خلال 3 أيام



توفي بولاية جندوبة, خلال أيام 2 و3 و4 اوت الجاري، 15 شخصا وأصيب 717 بوباء "كورونا'.

ويقيم، الى غاية الرابع من الشهر الجاري، بأقسام "الكوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة، 123 مصابا، مقابل 3 مصابين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

وناهز، الى ذات التاريخ، عدد الذين اجروا التحاليل المخبرية، 50 الف مواطن، كما ناهز عدد الذين انتفعوا بالتلقيح المائة ألف، وهو ما يمثل ربع السكان والبالغ نحو 407 الاف ساكن.

ومنذ بداية انتشار الجائحة بالجهة، أصيب بفيروس "كورونا"، نحو 16 الف شخص، وتوفي 553 مصابا، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة.

وتصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة الإصابات بنحو 6500 إصابة، ولائحة المتوفين بـ178 حالة، تليها في الترتيب الدائرة الصحية ببوسالم بتسجيلها لـنحو 2700 إصابة، مقابل 131 حالة وفاة.

وتذيلت الدائرة الصحية بوادي مليز، وهي الدائرة التي سجلت فيها اول إصابة في 12 افريل من السنة المنقضية، لائحة الإصابات ب878 إصابة، ولائحة الوفيات بـ27 حالة وفاة.







قبلي: تسجيل 8 حالات وفاة و183 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



كشفت احصائيات الادارة الجهوية للصحة بقبلي، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة، الى 401 حالة.

وافاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، في تصريح، اليوم الجمعة، ل"وات"، بانه قد تم ايضا احصاء 183 اصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 48 الاخيرة، منها 21 حالة تم تاكيدها من بين 82 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي و162 حالة تم اثباتها عن طريق التحاليل السريعة.

وارتفع بذلك، اجمالي الاصابات المؤكدة المسجلة بولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى اليوم، الى12250 اصابة، منها 10767 حالة تعافي، فيما لا تزال 1082 حالة مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات، تسجيل 2783 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، تعافت منها 2498 حالة، فيما لا تزال 221 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 64 حالة وفاة، وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية 2600 اصابة، تعافت منها 2382 حالة، فيما لا تزال 144 حالة مصنفة نشطة، مــع تسجيل 74 حالة وفاة.

وسجلت معتمدية دوز الشمالية مجموع 2423 اصابة، منها 2152 حالة تعافي فيما لا تزال 174 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 97 حالة وفاة، في حين رصدت بمعتمدية دوز الجنوبية 1053 حالة اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 899 حالة تعافي و 104 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 50 حالة وفاة.

اما بمعتمدية سوق الاحد، فقد تم احصاء 2146 اصابة، منها 1864 حالة تعافي، و 204 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مــع تسجيل 78 حالة وفاة.

و بمعتمدية الفوار ، فقد تم رصد 1136 اصابة، منها 915 حالة تعافي، في حين لا تزال 187 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 34 حالة وفاة، وتم بمعتمدية رجيم معتوق التاكد من 103 حالات ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم، تعافت منها 57 حالة، فيما لا تزال 42 حالة مصنفة نشطة، الى جانب تسجيل 4 حالات وفا،ة بالاضافة الى وجود 6 حالات اخرى نشطة لم يتم الى حد ان تحديد مكانها.

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال 14 يوما الاخيرة تراجع نسبيا ليصل الى حدود 640 فاصل 4 حالة على كل 100 الف ساكن بعد ان كان في حدود 645 فاصل 8 حالة على كل 100 الف ساكن حسب احصائيات يوم الاربعاء الماضي.





