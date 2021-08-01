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دورة ملك الاردن لكرة السلة - المنتخب التونسي يحرز المركز الثالث

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 20:05قراءة: 0 د, 39 ث
وات - انهى المنتخب التونسي لكرة السلة، مشاركته في دورة ملك الاردن عبد الله الثاني، في المركز الثالث عقب فوزه في المقابلة الترتيبية اليوم الاحد على منتخب الفليبين (80-68).

وكان المنتخب التونسي انهزم امام نظيره المصري امس السبت في الدور نصف النهائي (71-80) فيما خسر المنتخب الفليبيني امام نظيره الاردني (74-84).

وتدخل هذه الدورة في اطار استعدادات المنتخب التونسي لافروباسكيت (رواندا 2021).

ويذكر ان المنتخب التونسي حامل اللقب سيخوض الدور الاول من البطولة الافريقية المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021 ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات افريقيا الوسطى ومصر وغينيا.

ويترشح، في اعقاب الدور الاول، صاحب المركز الاول من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ربع النهائي في حين تتنافس الفرق الثمانية التي تنهي الدور الاول في المركزين الثاني والثالث على المقاعد الاربعة المتبقية في الدور ربع النهائي.

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