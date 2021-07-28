توزر: الاحتفاظ بـ5 أشخاص للاشتباه في تحضيرهم لعمليات إرهابية

أكد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتوزر مساعد وكيل الجمهورية بتوزر نزار اسكندر لمراسل اذاعة شمس أف أم أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ ب5 أشخاص أحدهم تونسي للاشتباه في التحضير لعمليات ارهابية بعد حجز مبالغ مالية بالعملات التونسية والجزائرية وأخرى بالعملة الصعبة ووثائق أخرى وصفيحة ذهبية في انتظار استكمال النظر في ملفهم من أجل احالته على الجهات المختصة في القضايا ذات الصبغة الارهابية.



وفي سياق متصل علم نفس المصدر أن فريقا أمنيا مشتركا من منطقة الأمن الوطني بتوزر مدوعما بالمصلحة المختصة ومصلحة مكافحة الارهاب بتوزر قاموا بجلب شخص أجنبي يتحوز على مبلغ مالي ضخم بالعملة الصعبة وعملة تونسية وجزائرية قدرت بحوالي 150 ألف دينار تونسي وصفيحة ذهبية ووثائق سفر مزورة تحمل جنسيات مختلفة بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمداهمة مقر سكناه بمنطقة راس الذراع بتوزر المدينة صباح اليوم ليتم القاء القبض على 4 أجانب يحملون الجنسية السورية وخامس تونسي، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ لهم من أجل الاشتباه في التحضير لأعمال ارهابية.





