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سيدي بوزيد: مسيرة احتجاجية تجوب شوارع المدينة للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 12:47قراءة: 0 د, 51 ث
وات - نظم عدد من الناشطين بالمجتمع المدني بسيدي بوزيد، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيسي للمدينة، للمطالبة بـ"رحيل الحكومة وحل البرلمان".
ورفع المحتجون، خلال هذه المسيرة، شعارات تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان وتحسين ظروف العيش ومحاسبة المتورطين في الفساد وتمكين الشعب من حقوقه في مختلف المجالات.

وبيّن فتحي صغروني، ناشط بالمجتمع المدني بسيدي بوزيد، في تصريح لـ(وات)، أن المسيرة تتزامن مع عيد الجمهورية و"تطالب برحيل السلطة الحاكمة التي أكدت أنها منظومة فاشلة ولا تلبي حاجيات المواطنين وحل البرلمان ومحاسبة المتورطين في الفساد"، وفق تعبيره.


وأفاد محسن الدعموني، ناشط بالمجتمع المدني كذلك، أن المسيرة التي خرجت بمشاركة عدد من الاهالي ومجموعة من الشباب، للاحتجاج على ما آلت اليه الأوضاع في البلاد من تأزم على أغلب المستويات، غايتها الأساسية المطالبة بحقوق الشعب ورحيل الحكومة.
وأشارت منيرة عجمي، احدى المشاركات في المسيرة الاحتجاجية، أن هذه المسيرة جاءت بالخصوص للتنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتونس أمام فشل المنظومة السياسية الحاكمة في إدارة شؤون البلاد، خاصة في ظل انتشار وباء "كورونا"، ما عمق الأزمة وجعل من حل البرلمان ورحيل الحكومة الحالية مطلبا شرعيا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229722

BenMoussa  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 12h 28m |           
شعارات تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان
لكن من سيسير البلاد بعد ذلك وبماذا وكيف ؟
هل هو الرئيس الاوحد ام بن زايد ودحلان ام دولة الحماية والصبايحية
صبيانيات وتفاهات لا يقبلها ويروج لها الا سفيه او فاقد عقل



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