القيروان: توقف تشغيل البئر العميقة "قرين5"  بمعتمدية الشبيكة بسبب عمل اجرامي

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، أن البئر العميقة "قرين5" بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان تعرضت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء 20 جويلية والأربعاء 21 جويلية 2021 إلى عمل إجراميوأوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء، أن هذا العمل الاجرامي تمثل في تخريب المحول الكهربائي بغرض سرقة النحاس وهو ما تسبب في توقف هذه البئر عن التشغيلوأضافت أن توقف البئر نتج عنه نقص في الموارد المائية بما يزيد عن 4000 متر مكعب في اليوم واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة القيروان وأحوازها.وبالنظر لخطورة هذه الأفعال التي تكررت بالجهة، شددت الشركة على أنها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في ذلك.وتقوم مصالح الشركة حاليا بأشغال الصيانة الضرورية ومن المنتظر أن يتم استئناف تشغيل البئر حال الانتهاء من إصلاح ما تم تخريبه.