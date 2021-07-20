الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 20 جويلية

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تسجيل وفاة 4 أشخاص وعدوى 257 أشخاص بكوفيد-19 بولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف وفاة 4 أشخاص جرّاء الإصابة بكوفيد-19، وفق تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار الجائحة ليرتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية ظهور الوباء في تونس إلى 444 وفاة.كما أعلنت الإدارة الجهويّة للصحّة بالكاف عن إصابة 257 من الأفراد وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 530 عينة تم رفعها يومي 17 و18 جويلية2021.وارتفع بذلك عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في الجهة إلى 14238 حالة (منذ مارس 2020) تماثل منها 12362 إلى الشفاء.واظهرت الحصيلة اليوميّة المحينة، للإدارة الجهويّة للصحّة، ارتفاع كبير لعدد المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 118 شخصا منهم 11 شخصا في أقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما يخضع 1876 شخصا إلى الحجر الصحّيوأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح ل(وات) أنّ الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد بالجهة لايزال حرجا في ظل تواصل إرتفاع عدد الوفيات والإصابات المؤكدة بالفيروس.ونبّه الجمني إلى خطورة الأوضاع السائدة في القطاع الصحّي مجددا الدعوة إلى الإلتزام بالحجر الصحّي بغاية الحد من انتشار الوباء وكسر حلقة العدوى بالفيروس.