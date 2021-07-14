الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بالمنستير تستنكر بشدة تصريحات النائب كورشيد "المجانية غير المسؤولة " بشأن مهنة عدالة الإشهاد (بيان)

وات -

استنكرت الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد في المنستير بشدة تصريحات النائب مبروك كورشيد المتعلقة بدعوته وزارة العدل لمنع عدول الاشهاد من تحرير عقود الزواج خلال هذه الفترة ومعاقبة المخالفين ودعوته وكلاء الجمهورية الامتناع عن التعريف بالإمضاء على عقود الزواج معتبرة أنّها "تصريحات مجانية غير مسؤولة تنم عن جهل مدقع بالقانون وخاصة منه المنظم لمهنة عدالة الاشهاد" وفق بيان أصدرته هذه الغرفة وتحصّلت (وات) على نسخة منه.وأوضحت الغرفة أنّ الجمعية الوطنية لغرف الاشهاد وكذلك الغرف الجهوية قد دعت منظوريها إلى الامتناع عن تحرير عقود الزواج خارج المكاتب وإلى ضرورة احترام البروتوكول الصحي ومعاضدة مجهودات الدولة في التصدي لجائحة كورونا والحد من عدد الإصابات حفاظا على سلامة عدول الاشهاد والمتعاملين معهم.وأضافت أنّ "شكلية التعريف بالإمضاء لدى وكلاء الجمهورية قد تمّ القطع معها والاستغناء عنها بموجب مذكّرة صادرة عن وزارة العدل فهي شكلية لا سند قانونيا لها وقد تجاوزها الزمن".وأكدت الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بالمنستير في بيانها أنّ كسر حلقات العدوى بفيروس كورونا لا يكون بمنع عدول الاشهاد من إبرام عقود الزواج بل بضبط استراتيجية صحية وأمنية تتطابقان مع طبيعة المرحلة ومع عدد الإصابات والوفيات وبتوفير التلاقيح ومنع الحفلات والتجمّعات.