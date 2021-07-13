اولمبيك مدنين - خليل عبيد مدربا جديدا

اعلن نادي اولمبيك مدنين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الشاب خليل عبيد للاشراف على المقاليد الفنية للفريق في الموسم المقبل 2021-2022.وكان المدرب خليل عبيد خاض عديد التجارب في المملكة العربية السعودية كانت اخرها في الموسم الماضي مع نادي النجوم ضمن دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين لاندية الدرجة الاولى.