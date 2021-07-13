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اولمبيك مدنين - خليل عبيد مدربا جديدا

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 17 ث
اعلن نادي اولمبيك مدنين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الشاب خليل عبيد للاشراف على المقاليد الفنية للفريق في الموسم المقبل 2021-2022.

وكان المدرب خليل عبيد خاض عديد التجارب في المملكة العربية السعودية كانت اخرها في الموسم الماضي مع نادي النجوم ضمن دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين لاندية الدرجة الاولى.




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