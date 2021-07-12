بنزرت: إقرار الحجر الصحي الموجه بكافة معتمديات الولاية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء

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قرّرت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت، خلال اجتماعها الاستثنائي الملتئم، اليوم الاثنين بمقر الولاية، العودة الى العمل بالحجر الصحي الموجه بمختلف معتمديات الجهة، وذلك انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 13 جويلية الجاري، بعد ان كانت أقرت من 08 إلى 12 جويلية الجاري، الحجر الصحي الشامل طيلة 5 أيام بكل من معتمديات بنزرت الكبرى، ومنزل بورقيبة، وتينجة، وجومين.وقال والي بنزرت رئيس اللجنة، ان قرار الحجر الصحي الموجه سيكون متبوعا بإجراءات وقائية وزجرية مصاحبة في إطار الحد من انتشار فيروس "كورونا" وتنامي اعداد الاصابات والوفيات، وهي التطبيق الصارم لكل القرارات المعلنة وطنيا بشأن الحد من انتشار الفيروس، كتوقيت حظر الجولان، ومنع التنقل من والى ولاية بنزرت، مع استثناء الحالات الطارئة والمؤكدة، وفتح المحلات التجارية الكبرى حتى الساعة السابعة مساء، مع الزام اصحاب المحلات بتحديد عدد الحرفاء داخل كل محل.وتتضمن هذه القرارات، أيضا، فتح دور العبادة خارج توقيت حظر الجولان، ومواصلة غلق الميضات، وتحديد نسبة 50 بالمائة داخلها، ومواصلة منع الحفلات الخاصة والعامة، ومنع الرحلات المنظمة وغير المنظمة من والى الولاية، والتخييم بكامل تراب الجهة الى حين اشعار اخر، وتعليق الانشطة الرياضية والتظاهرات الثقافية.كما سيقع مواصلة تعليق الاسواق الاسبوعية الى غاية يوم 21 جويلية المقبل، وإقرار فتح المقاهي والمطاعم حتى الساعة السابعة مساء مع استعمال الفضاءات الخارجية فقط، وتنظيم الأسواق الخاصة بالاضاحي طبقا لمنشور وقرارات رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون المحلية، وإيجاد فضاءات خارج مواطن العمران والتكثيف منها لمنع التجمعات، ودعوة مندوبية السياحة لتكثيف المراقبة على المؤسسات السياحية ومدى احترامها للبروتوكولات الصحية، وفتح قاعات الرياضة والحمامات مع الاقتصار على نسبة 30 بالمائة.هذا ويقع الغلق الفوري للمصانع التي تسجل حالات ارتفاع للاصابات بفيروس "كورونا" المستجد لمدة 48 ساعة، وذلك بعد التنسيق مع تفقدية وطب الشغل في الغرض، ومواصلة تعميم التلاقيح بجميع مناطق ومعتمديات الولاية، والتنسيق مع مصالح مندوبية الصحة للنظر في الإجراءات الكفيلة بدعوة الإطارات الطبية المحالة على شرف المهنة وطلبة القطاع بمختلف اختصاصاتهم لتقديم العون لبقة زملائهم المباشرين حاليا.تم الإذن، في ذات السياق، لمصالح "الستاغ" بإعادة التيار الكهربائي لفائدة الجمعيات المائية التي تمر بصعوبات مالية، وذلك لمدة شهر على ان يقع لاحقا النظر في كيفية التزام تلك الجمعيات بخلاص ما عليها من ديون لفائدة الشركة، وتقديم فتح الجسر المتحرك عند الحاجة مع تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.من جانبه، وصف المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، الوضع العام الوبائي بـ"الخطير والدقيق" ما يتطلب تشديد الرقابة على انفاذ القانون بشأن البروتوكولات الصحية وقرارات اللّجنة الجهوية لتنظيم النجدة، حيث بلغت نسبة ايجابية التحاليل 35 بالمائة.وأشار، إلى أن نسبة الحالات الإيجابية بالجهة ككل تقدر بـ737 إصابة على 100 الف ساكن، فيما بلغت نسبة الايواء العامة في أسرة الاوكسيجين 82 بالمائة، ونسبة 100 بالمائة بالنسبة لأسرة الانعاش، في حين بلغت نسبة الوفيات 14،2 وفاة على 100 الف ساكن خلال الـ14 يوما الاخيرة .