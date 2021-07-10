الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 10 جويلية

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بن عروس: القاعة الرياضية المغطاة بالزهراء تتحوّل الى مركز عزل صحي مجهز بأسرّة اوكسيجان



سيدي بوزيد: تسجيل 12 حالة وفاة و395 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس-كوفيد19: تسجيل 106 اصابات جديدة من مجموع 211 تحليل تقصّ

صفاقس: تسجيل 5 وفيات و338 حالة إيجابية جديدة وارتفاع متواصل في مؤشّرات الإيواء الطبي



قبلي: المؤشر التراكمي للاصابات يتجاوز 500 حالة على كل 100 الف ساكن وتسجيل 179 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة



سليانة: تسجيل 6 حالات وفاة و141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 3 وفايات و465 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تتخذ اليوم اجراءات جديدة

سوسة : توقّف عمليات التلقيح بثلاثة مراكز في وقت تشهد فيه الجهة تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس كورونا



سليانة: تطعيم 127 أمنيا ضد فيروس "كوفيد "19

الكاف : تسجيل 07 حالات وفاة و 177 إصابة جديدة بفيروس الكورونا

باجة : تسجيل 6 وفيات ب"كورونا" و208 حالات ايجابية جديدة خلال 24 ساعة

جندوبة : أرقام قياسية في عدد الإصابات والإقامة في اقسام الكوفيد ونقص فادح في أسرّة الاوكسيجين

ببادرة من بلدية الزهراء، وبدعم من بعض رجال الأعمال بالجهة، وبالتعاون مع جمعيات ناشطة في المجتمع المدني، تم تجهيز القاعة الرياضية المغطاة لتتجول الى مركز عزل صحي مجهزة بـ20 سرير اوكسيجان.وقال رئيس بلدية الزهراء، محمد ريان الحمزاوي، في تصريح لـ "وات"، اليوم السبت، بمناسبة الاعلان عن افتتاح المركز، "إن القاعة التي تم تجهيزها في وقت قياسي ستخصص لاستقبال المرضى المصابين بفيروس "كورونا" والذين هم في حاجة إلى حصص اوكسيجان ستنطلق في مرحلة اولى بطاقة استيعاب تقدر بـ20 سريرا في انتظار توسيع طاقة استيعابها لتشمل عددا اكبر".وأوضح الحمزاوي ان الاشراف على القاعة سيتم تحت انظار مجموعة من الاطارات الطبية وشبه الطبية المتطوعين والذين سيؤمّنون دوام الاستمرار بالمركز للتكفل بالحالات الوافدة.وتم تجهيز مركز العزل الصحي (20سريرا) ، بآلات التنفس الاصطناعي، والات القيس والتحليل، واجهزة المراقبة متعددة الأبعاد، وآلات تخطيط القلب، حتى يتمكن اطباء الجهة من التناوب بكل أريحية وتقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.واستغرب عدد من الحاضرين، عدم حضور ممثلين عن السلطة الجهوية وعن وزارة الصحة وسط أنباء عن عدم رضى من قبل هذه الجهات التي ترى فيها خطوة أحادية الجانب.وعبّر عدد من الحاضرين عن استيائهم من غياب الدعم المعنوي من قبل الجهات المشرفة على ادارة ازمة "كوفيد 19" خاصة في هذا الظرف الذي تستحق فيه البلاد الى مثل هذه المبادرات الشجاعة.وكان والي الجهة، علي سعيد، اكد في تصريحات اعلامية سابقة خطورة الوضع الوبائي في ولاية بن عروس، معلنا خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 6 جويلية الجاري عن تخصيص 140 الف دينار لاقتناء اجهزة تنفس ومعدات طبية لدعم المستشفى الجهوي بالياسمينات، الى جانب الاعلان عن الشروع في اقامة مستشفى الميداني المرسل من دولة قطر والذي تقدر طاقة استيعابه بـ200 سرير وذلك بمحاذاة المستشفى الجهوي.تم اليوم السبت بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 12 حالة وفاة و395 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و101 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 14971 اصابة منها 12680 حالة شفاء و418 حالة وفاة، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات)وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (86 إصابة) والمكناسي (66 إصابة) وسوق الجديد (33 إصابة) والرقاب (38 إصابة) والسبالة (10 إصابات ) وسيدي بوزيد الشرقية (20 اصابة) وبئر الحفي (31إصابة) والسعيدة (اصابتين) وأولاد حفوز (إصابتين) وجلمة (28 اصابة) وسيدي علي بن عون (28 اصابة) والمزونة (37 اصابة) ومنزل بوزيان (14 اصابة).كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 93 شخصا منهم 52 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و8 مصابين بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و10 مصابين بالمستشفى المحلي بالرقاب و8 مصابين بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و9 مصابين بمستشفى أولاد حفوز و6 مصابين بمستشفى المكناسي.وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" 52858 تحليلا بعد رفع 878 تحليلا اليوم.سجّلت ولاية قابس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 211 تحليل تقص حول الوباء، وفق رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الفرعية للصحة الاساسية بقابس سعاد اليحياويوبيّنت اليحياوي، في تصريح لـ"وات"، أن الاصابات الجديدة تتوزع الى 37 اصابة بقابس الجنوبية و20 اصابة بوذرف و19 اصابة بالحامة و11 اصابة بمارث و09 اصابات بقابس المدينة و05 اصابات بغنوش و04 اصابات بالمطوية واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.وأضافت أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 15 ألفا و219 اصابة منها 14 ألفا 438 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 781 حالة من بينها 273 حالة بقابس الجنوبية و129 حالة بمطماطة الجديدة و116 حالة بوذرف و69 حالة بالحامة و62 حالة بمارثسجّلت ولاية صفاقس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 5 وفيات و338 إصابة جديدة بوباء "كورونا" من مجموع 1151 تحليلا كما عرفت ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الإيواء الطبي.وتشير المعطيات الواردة بالبلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ اليوم السبت إلى بلوغ عدد المقيمين بأقسام الأوكسيجين 193 مصابا وبأقسام الإنعاش 32 مصابا وبالمصحات الخاصة 48 مصابا.وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة منذ ظهور الجائحة 1259 حالة وفاة وإجمالي الإصابات المكتشفة أكثر من 41 ألف إصابة وإجمالي المتعافين من الوباء ما يقارب 37 ألف شخص.وتجاوز عدد الملقّحين ضد الفيروس في صفاقس منذ انطلاق الحملة في مارس الفارط إلى الآن حوالي 250 ألف شخص.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد (وات) بان معدل نسبة حدوث الاصابات بفيروس "كورونا" بولاية قبلي ارتفع خلال ال14 يوما الاخيرة ليبلغ 510 فاصل 8 حالات على كل 100 الف ساكنواشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات حسب المعتمديات يظهر تواصل تفاقم نسبة الحدوث باغلب هذه المعتمديات حيث بلغ المؤشر بمعتمدية الفوار 1458 حالة على كل 100 الف ساكن، تليها معتمدية سوق الاحد ب635 فاصل 8 حالات على كل 100 الف ساكن ليبلغ المؤشر 423 فاصل 2 حالات على كل 100 الف ساكن بمعتمدية قبلي الجنوبية و386 فاصل 3 حالات على كل 100 الف ساكن بمعتمدية دوز الشماليةوبلغ المؤشر 340 فاصل 5 حالات على كل 100 الف ساكن بمعتمدية قبلي الشمالية و186 فاصل 6 حالات على كل 100 الف ساكن بمعتمدية دوز الجنوبية في حين تراجع المؤشر نسبيا بمعتمدية رجيم معتوق من 228 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن يوم امس الجمعة الى 171 فاصل 2 حالات على كل 100 الف ساكن اليومواضاف الحداد ان مصالح الادارة الجهوية للصحة رصدت خلال الساعات ال24 الاخيرة 179 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" تم اثبات 75 حالة منها من بين 185 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي، في حين تم التاكد من 104 حالات اخرى عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 9106 حالات منها 78926 حالة تعافي، فيما لا تزال 863 حالة مصنفة نشطةواشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الطبية بالادارة الجهوية للصحة في تصريح ل(وات) الى عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الاصابة بالفيروس ليظل اجمالي عدد ضحايا الفيروس المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي "مستقرا" الى حد الان في حدود 316 حالةوحول توزع الحالات التي لا تزال مصنفة نشطة بالجهة حسب المعتمديات، اكد المصدر ذاته وجود 116 حالة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، و138 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، في حين توجد 120 حالة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية و37 حالة بمعتمدية دوز الجنوبية، اما بمعتمدية سوق الاحد فلا تزال 186 حالة مصنفة نشطة فيما تتواجد 246 حالة بمعتمدية الفوار و09 حالات بمعتمدية رجيم معتوق الى جانب وجود 11 حالة اخرى نشطة لم يتم بعد تحديد مكانهاسجلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، 6 حالات وفاة و141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 10583 حالة مؤكدة وعدد الوفيات الى 334 حالة،وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 60 اصابة بسليانة المدينة و11 اصابة ببرقو و34 اصابة بقعفور و10 اصابات بوعرادة و4 اصابات بمكثر و9 اصابات بالروحية و12 اصابة بالكريبوبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 44 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و76 حالة بالمستشفيات المحليةسجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة 3 وفايات و465 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 694 حالة ويقترب العدد الجملي للاصابات من 20 الف اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).وجاءت هذه النتائج من جملة 1662 عينة خضعت للتحليل بين السريع وال"بي سي ار"، ما يجعل نسبة ايجابية التحاليل او نسبة الحدوث وفق زيد العنز تبلغ بالجهة 28 بالمائة وهي نسبة اعتبرها "مرتفعة".وكشف توزيع هذه الاصابات الجديدة عودة انتشار الفيروس بمعتمدية بن قردان بتسجيلها 147 اصابة بعد معدل اصابات طيلة الفترة الماضية تراوح بين 70 و40 اصابة يومية، رغم وجود حجر صحي موجه بها، مع تواصل ارتفاع الاصابات بمدنين الشمالية والجنوبية التي شملها بدورها حجر صحي موجه بعدد 63 اصابة بمدنين الجنوبية و54 اصابة بمدنين الشمالية.وعاد الفيروس الى الانتشار بجزيرة جربة التي بقيت من بين كل معتمديات الولاية التسع دون حجر صحي شامل او موجه فسجلت بين معتمدياتها الثلاثة 100 حالة منها 55 اصابة بمعتمدية حومة السوق، فيما تراجعت اصابات معتمدية جرجيس بعد حصيلة قياسية لها اول امس ب112 حالة الى 49 اصابة يوم امس، لتبقى معتمديتي سيدي مخلوف وبني خداش تسجل ارتفاعا في عدد الاصابات بلغ 28 اصابة بسيدي مخلوف التي شملها حجر صحي شامل وبني خداش ب16 اصابة.واعتبر زيد العنز ان تسجيل الاصابات في صفوف التلاميذ والاطفال اصبح "امرا مقلقا" من يوم الى اخر حيث بلغت اصاباتهم يوم امس 25 حالة و4 اصابات اخرى لاطفال دون سن الخامسة.ويقيم في المستشفيات العمومية بالجهة 80 مريضا منهم 65 مريضا في اقسام الاكسيجين و15 مريضا في اقسام الانعاش فيما يبلغ عدد المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة 86 مريضا منهم 22 في الانعاش و64 باسرة الاكسيجين.وينتظر ان تاخذ اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التي ستنعقد اليوم اجراءات جديدة في خصوص المعتمديات التي تشهد ارتفاعا في الاصابات رغم اقرار حجر صحي موجه بها على غرار بن قردان ومدنين الكبرى.تفاجأ المشرفون على عمليات التلقيح بمركز التلقيح في حمام سوسة الذي يواصل منذ يوم 8 ماي الماضي تأمين عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في ظروف سلسة بقرار إيقاف عمليات التلقيح بهذا المركز غدا الاحد واقتصار عمليات التلقيح المبرمجة لليوم السبت على 253 جرعة تلقيح متوفّرة فقط ممّا خلق استياء كبيرا في صفوف المواطنين الذين ينتظرون دورهم للانتفاع بالتلقيح سواء للمرة الأولى او لأخذ الجرعة الثانية.وكانت السلط الجهوية بولاية سوسة سبق ان قرّرت يوم 27 جوان الماضي تدعيم مركز التلقيح بحمام سوسة بإضافة يوم ثالث للتلقيح ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد عوض يومي السبت والأحد واضافة 1500 جرعة تلقيح والترفيع في عدد الملقّحين ليصبح 2000 في اليوم.وقد تلقت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء امس الجمعة مراسلة من وزارة الصحة تفيد بتوقّف عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مركز التلقيح بحمام سوسة يوم غد الأحد وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة محمد الغضباني الذي أضاف أنه سيتم أيضا التوقّف عن إعطاء جرعات التلقيح للمواطنين في مركزي التلقيح بالنفيضة ومساكن يوم الاثنين القادم دون أن تقدّم وزارة الصحة أي توضيح بشأن هذا القرار.وجاء قرار وزارة الصحة في وقت تشهد فيه ولاية سوسة تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس "كورونا" حيث بلغت معدلات انشار العدوى 941 إصابة لكل 100 الف ساكن.وارتفع عدد الوفيات بالجهة الى 968 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة امس الجمعة وذلك الى جانب ارتفاع اعداد الإصابات اليومية الى 34663 إصابة بعد تسجيل 611 إصابة جديدة.وقد كان مركز التلقيح بحمام سوسة الذي تميّز منذ افتتاحه بجودة خدماته محلّ شكر واستحسان كل من تلقّى جرعات التلقيح داخله وذلك بفضل ما أبداه المتطوّعون من مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة من استعداد وانضباط ورغبة في إنجاح حملة التلقيح وكذلك بفضل الإمكانيات اللوجستية الهامة المتوفرة بالقاعة الرياضية المغطّاة ولكن قرار وزارة الصحة الأخير جاء مخالفا لانتظارات الأهالي وناشطي المجتمع المدني والاطارات الصحية المتطوعين الذين ما فتئوا يطالبون بمضاعفة عدد التلاقيح الموضوعة على ذمة المركز.قامت مصالح الصحة التابعة لوزارة الداخلية بولاية سليانة، صباح اليوم السبت، بتطعيم 127 أمنيا (أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية)، ضد وباء "كوفيد19" من مختلف الشرائح العمرية (فوق وأقل من 50 سنة)وأكد مصدر امني بولاية سليانة جلول الدائخي في تصريح ل(وات) أهمية التلقيح خاصة مع ظهور سلالات متحورة جديدة تصيب جميع الشرائح العمرية، وأشار إلى ان مجهودات الوحدات الأمنية منذ بداية الجائحة في فرض تطبيق الحجر الصحي الشامل تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسوأضاف الدائخي أنه سيتم في الأيام القادمة تطعيم بقية الأمنيين، مذكرا بأن 100 أمني ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و58 سنة، تلقوا التطعيم ضد الوباءأعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل 07 حالات وفاة و 177 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد الكشف عن نتائج 362 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 08 جويلية.وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 401 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 12362 حالة منها 10912 حالة تعاف فيما انخفض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات الى حدود 101 منهم 13موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثّف.وأظهر التحيين الجديد تواصل ارتفاع عدد الحالات النشطة التي ارتفع عددها خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى 1450 وهو أعلى رقم يتم تسجيله في الجهة منذ بداية انتشار الجائحة.وتواصل الإدارة الجهوية للصحة في الكاف في مختلف نشراتها التنبيه بخطورة الوضع الصحي بالجهة في ظل تواصل إنتشار الوباء وتسجيل نسب عدوى عالية ، داعية المواطنين إلى التقيد بالبرتوكول الصحي واحترام الحجر الصحي الشامل باعتبارهما يمثلان الضمان الافضل للحد من انتشار الوباء في الجهة وكسر حلقة العدوى بالفيروس التاجي.سجّلت خلال الساعات 24 الأخيرة في ولاية باجة 6 وفيات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منها 3 بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 367 شخصا.وبلغت نسبة إشغال الأسرّة بمرضي كوفيد حتى امس 125 بالمائة منها 156 بالمائة بالمستشفيات المحلية و117 بالمائة بالمستشفيين الجهويين بمجاز الباب وباجة حيث بواصل 160 شخصا الاقامة بها منهم 102 بالمستشفي الجهوى بباجة.وسجلت امس ايضا 208 اصابات جديدة ب"كورونا" منها 122 في مدينة باجة وضواحيها و25 إصابة بتستور و14 حالة إيجابية بمجاز الباب و21 إصابة بنفزة و4 في تبرسق و13 إصابة في عمدون و9 إصابات في قبلاط لتصل جملة الحالات الايجابية المسجّلة منذ بداية عمليات التقصّي في الجهة الى 12542 حالة من جملة 29225 تحليلا تمّ إجراؤها.وقد واصلت نسبة الشفاء من الفيروس فى الانخفاض لتبلغ 73,85 بالمائة حيث سجّل تعافي 9133 شخصا من الفيروس في الجهة حسب إحصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة قبل يوم أمس الخميس 370 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" وذلك بعد رفع 858 عيّنة وهي اعلى حصيلة منذ بداية الجائحة في 12 افريل 2020 وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 9403 إصابة أقلّ من نصفها بقليل سجّل بالدائرة الصحية بجندوبة.وسجّلت أيضا وبذات اليوم وفاة ستة مصابين ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفّين ومنذ بداية الجائحة الى 396 حالة وفاة أكثر من نصفها تقريبا موزّع بين دائرتي جندوبة وبوسالم الصحيتين بـ122 حالة وفاة للأولى و91 للثانية.وغير بعيد عن المستجدّات القياسية لعدد الإصابات والوفيات فقد سجّلت أقسام "الكوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة أوّل أمس كذلك إقامة 101 مصاب وهو اعلى رقم سجّل منذ بداية الجائحة وسط تأكيدات طبية وشبه طبية بان أسرّة الاوكسيجين باتت محجوزة بالكامل ولم يعد لأيّ مستشفى محلي او جهوي القدرة على استقبال أي مصاب تستوجب حالته سرير اوكسيجين او سرير انعاش.