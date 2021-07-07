فاطمة سامورا الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤدي زيارة عمل الى تونس

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تؤدي فاطمة سامورا الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) زيارة عمل إلى تونس رفقة وفد من الاتحاد الدولي، للاطلاع على المشاريع الحالية والمستقبلية للجامعة .وفي اطار برنامج الزيارة تحادث وفد الفيفا امس مع وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الذي قدم عرضا يتعلق بتطور الهيكلة الإدارية والموارد المالية للجامعة ومختلف الخطوات التي تم القيام بها من أجل تطوير عملها ورقمنته بشكل يواكب التطورات في مختلف الهياكل.كما تحدث عن جملة المشاريع المنجزة خلال السنوات الأخيرة بهدف توفير بنية تحتية تسمح لمختلف المنتخبات بالعمل بشكل احترافي مستعرضا اهم المشاريع التي هي بصدد الإنجاز.وقامت سامورا بجولة في مكونات مركب الجامعة من أجل التعرف على تطور أشغال النزل ومركز الطب الرياضي وغيرها من المشاريع النوعية .وفي سياق متصل انتظم اجتماع خصص لكرة القدم النسائية وسبل تطويرها بحضور فاطمة سامورا الكاتبة العامة للفيفا والوفد المرافق لها ووديع الجريء رئيس الجامعة وعدد من مسيرات ومسيري كرة القدم النسائية في تونس والمدير الفني الوطني .وتطرق الاجتماع إلى واقع كرة القدم النسائية في تونس، حيث قدم رئيس الجامعة معطيات رقمية عن عدد المجازات والأندية ومختلف المسابقات التي تنظمها، إضافة إلى عرض الهيكلة المعتمدة من قبلها لدعم مختلف الأنشطة، إضافة إلى تقديم الخطوات التي وقع القيام بها من أجل دعم هذا النشاط في تونس من خلال تدعيم الرياضة المدرسية وإحداث مسابقات نوعية بين النخب الجهوية .ومن جهة اخرى زار وفد الفيفا امس الملعب الأولمبي بالمنزه و الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس واطلع على مختلف مكونات الملعبين.