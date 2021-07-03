شقشوق يؤدي زيارة عمل إلى ولاية المهدية

أدّى معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك زيارة عمل إلى ولاية المهدية يوم السبـت 03 جويلية2021 في إطار قرار رئيس الحكومة القاضي بتنقل أعضاء الحكومة إلى الجهات لمتابعة الوضع الصحّي بها ، و قد تحوّل رفقة والي المهدية عبد الفتاح شقشوق والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب و عدد من الإطارات الجهوية والمحليّة إلى المحطّات التالية:- معاينة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية والدعوة إلى الإسراع في رفع طاقة أسرة الإنعاش و دعمها بالإطارات شبه الطبية و الإسراع في فتح قسم الاستعجالي الجديد ودعم الجهة بخزان أكسجين فضلا عن تركيز المستشفى الميداني و تدعيمه بالمعدات والإمكانيات البشرية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الصحة.- الاطلاع على سير الحملة الوطنية للتلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بالمهدية و الوقوف على الإشكاليات والنقائص المطروحة منها ضعف الإقبال على التسجيل بمنظومة "evax" وصعوبة عملية التسجيل بالمنظومة بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية وإشكالية تنقل خاصة كبار السن القاطنين بالمعتمديات الداخلية لتلقي الجرعات بمراكز التلقيح المفتوحة.- معاينة سير تظاهرة الخيمة الصحية للإرشاد والتسجيل للتلقيح والتحاليل السريعة التي ينظمها الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المندرجة في إطار معاضدة مجهودات الدولة في عمليات التحسيس للإقبال على التلقيح والتقصي السريع لفيروس كورونا.وتولّى الوزير إثر الزيارة الميدانية الإشراف على جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكـوارث و مجابهتها وتنظيم النجدة بمقر الولاية بحضور السادة أعضاء مجلس نواب الشعب وكافة أعضاء اللجنة و رؤساء المنظمات الوطنية خصصّت لمتابعة تطور الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19 بالجهة و القرارات الجهوية التي تمّ اتخاذها ،كما تضمّن التقرير الوبائي الذي تمّ عرضه أنّ التصنيف الوبائي للجهة قد سجل نسب إنذار مرتفعة جدا بلغت أقصاها بمعتمديات المهدية و هبيرة و السواسي .من جانبه أكّد الوزير إثر استماعه لمختلف تدخلات أعضاء اللجنة الجهوية وللمشاغل المطروحة بملف القطاع الصحي بالجهة أنه سيقع التدخل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على حلّ المسائل العاجلة المتعلقة بدعم المنظومة الصحية بالجهة بالمعدات و الإمكانيات البشرية و تسريع الإجراءات الفنية المتعلقة بتركيز المستشفى الميداني فضلا عن تغيير الاستراتيجية الوطنية للتلقيح و تعميمها على كافة الشرائح العمرية .وقد جدّدت اللجنة الجهوية دعوتها لكافة المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق مقتضيات البروتكول الصحي وتفعيل حملات التحسيس و التشجيع على الإقبال بشكل أكبر على التسجيل بمنظومة "evax" بالتنسيـق مع مكونات المجتمع المدني و كلّ المساهمين والفاعلين فضلا على برمجة حملات التلقيح الميدانية التي انطلقت في عدد من المعتمديات والعمل على تعميمها في أقرب الآجال و فتح مراكز تلقيح بكـلّ من الشابة قصور الساف والسواسي وشربان لتسهيل تلقي جرعات التطعيم لكافة المواطنين في أفضل الظروف.كما تمّ الإعلان عن جملة من الإجراءات الوقائية والرقابية سيتمّ تنزيلها ضمن بلاغ خاص بأعمال اللجنة .