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وزارة الدفاع: إنقاذ 19 مهاجرا غير شرعي من الغرق بسواحل صفاقس والبحث جار عن ثلاثة مفقودين

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 13:12 قراءة: 0 د, 24 ث
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر وأخرى تابعة للحرس البحري 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، غرق مركبهم بسواحل اللواتة بصفاقس، فيما تتواصل عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين، وفق بلاغ لوزارة الدفاع اليوم السبت.

وصرّح المهاجرون، الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و37 سنة، بأنهم أبحروا ليلة البارحة انطلاقا من صفاقس بواسطة قارب كان على متنه 22 شخصا في اتجاه الفضاء الأوروبي، حسب ذات المصدر.


ونقل المهاجرون إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس وتم إنزالهم بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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