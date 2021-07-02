الهايكا تستمع إلى الممثل القانوني لقناة "تلفزة تي.في" بسبب مخالفتها للإطار القانوني المنظم لجمع التبرعات

أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري (الهايكا) بأن مجلسها استمع، يوم أمس الخميس، إلى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة "تلفزة تي.في"، وذلك بعد إعلامه بمخالفة تتعلق بمواصلة القناة مخالفة الإطار القانوني المنظم لجمع التبرعات في القنوات التلفزية و الاذاعية الخاصة رغم التنبيه عليها.وبينت الهايكا في بلاغ لها أنه تمت دعوة الممثل القانوني للقناة التلفزية المذكورة على معنى الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي قدم لمجلس الهيئة أجوبته بخصوص المخالفة المذكورة، معتذرا عما تم بثه من ردود متشنجة بخصوص قرار الهيئة إيقاف حملة التبرعات على القناة في إطار حصة خاصة تحت عنوان "جهاتنا شكون ليها؟ قوانين بائدة تمنع المساعدة".كما ذكرت الهايكا بأن كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، تنص في الفصل 24 مكرر منها أنّه "يمنع توظيف القناة التلفزية الخاصة واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا".يشار إلى أن الهايكا كانت قد وجّهت تنبيها الى قناة "تلفزة تي في" يوم 25 جوان الماضي تعملها فيه بمخالفتها للإطار القانوني المنظم لجمع التبرعات بالقنوات التلفزية والاذاعية الخاصة.