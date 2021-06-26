المهدية : "أكثر من 37 ألف عائلة شاركت في تظاهرة بيوتنا تقاسيم وكلمات " (إلياس الرابحي)

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أكد إالياس الرابحي مدير إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية، في تصريح إعلامي السبت بالمهدية، أن "أكثر من 37 ألف عائلة تونسية شاركت في تظاهرة بيوتنا تقاسيم وكلمات".وأوضح الرابحي، خلال افتتاح الملتقى الوطني لاختتام التظاهرة، أن عدد أعمال الفيديو التي تقدم بها الأطفال المشاركون فاقت 2900 عمل. وقد تم اختيار 1400 عملا للمنافسة في المسابقات المختلفة للتظاهرة.وبين أن التظاهرة، التي انتظمت في فترة حجر صحي موجهة (من 10 مارس إلى 25 أفريل 2021)، تضمنت ثلاث مسابقات هي الشعر والحكي والخرافة الشعبية وتوزعت على ثلاث فئات عمرية (الأقل من 14 سنة وفئة بين 15 و18 سنة وثالثة من 19 سنة فما فوق).ولفت الرابحي الى أن هذه التجربة، التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية، ترمي أساسا إلى "دعم مشاركة الأسرة في التنشيط الثقافي لأبنائهم وحثهم على العمل الإبداعي وتشجيعهم على التألق.واضاف في ذات السياق، أن الفعل الثقافي "يجب أن يكون الرافد الأساسي لملء الفراغ لدى الناشئة وتمتين علاقتهم بدور الثقافة التي تضم أكثر من 8 مليون كتاب.وأعلن المسؤول على إصدار جديد يحمل عنوان "إبدعات أدبية" يتضمن أعمال الأطفال المميزة في مجالات ثقافية مختلفة تشجيعا لهم وحثا لغيرهم على المنافسة.وشددت ربيعة فقيرة مدير الشؤون الجهوية بوزارة الثقافة، من جهتها، على أهمية الأسرة في دفع الأطفال وتربيتهم على الفعل الثقافي في سن مبكرة.وبينت، خلال الافتتاح الذي حضره صلاح الدين الحامدي رئيس اتحاد الكتاب التونسيين والشاعر المنصف المزغني ومديرو المكتبات العمومية ودور الثقافة علاوة على مجموعة من الاسر مرفوقين بأبنائهم، ضرورة دفع مشاركة الأطفال وتثمين ابداعاتهم لمتابعة النشاط الثقافي المبكر.وينتظر أن يتم خلال اليوم الثاني والأخير من الملتقى غدا الاحد، توزيع الجوائز على المتسابقين وعرض تجاربهم مع تنظيم زيارة ميدانية لقصر الجم ومواقع أثرية أخرى بالجهة.