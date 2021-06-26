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الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو هياكلها النقابية الى مقاطعة نيابات المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل

Publié le Samedi 26 Juin 2021 - 20:26 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هياكلها النقابية الأساسية الى مقاطعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، الذي يعتزم اتحاد الشغل تنظيمه يومي 8 و9 جويلية المقبل.

ونبهت الجامعة في بلاغ لها اليوم السبت، مما اعتبرته تسرع بعض الاتحادات الجهوية إلى دعوة هياكلها النقابيّة المعنيّة بنيابات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي إلى حضور جلسات توزيع هذه النيابات والإمضاء على محاضرها.


وذكرت الجامعة، بدقّة الوضع الصّحّي الراهن وخطورته وهو ما حدا بالسلطات المعنية إلى اتخاذ قرار تحجير كلّ التجمّعات والنشاطات الجماعية مهما كان نوعها بكامل ولاية سوسة إلى حدود يوم 11 جويلية القادم.

وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي من هياكلها النقابية الأساسية مقاطعة جلسات توزيع نيابات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، مذكرة بموقفها الصادر ضمن بيانها المؤرخ في 24 جوان الجاري والقاضي بمقاطعة هذا المؤتمر وعدم المشاركة في كل التراتيب الخاصة به.

ويأتي رفض الجامعة العامة للتعليم الثانوي المشاركة في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ضمن موقف يستند الى ما تصفه الجامعة بحماية الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة العمالية من خلال معارضة تنقيح الفصل 20 الذي يجيز الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لأكثر من فترتين متتاليتين

جدير بالذكر أن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي من المبرمج ان يعقد يومي 8 و9 جويلية تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لاتحاد الشغل الذي انعقد من 24 حتى 26 أوت 2020.

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