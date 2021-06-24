سوسة : ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد تسجيل 728 إصابة جديدة اليوم الخميس

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سجّلت ولاية سوسة اليوم الخميس قفزة كبيرة ورقما غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد تسجيل 728 إصابة جديدة اظهرتها 1806 عيّنة تحليل مخبري تم إجراؤها امس الأربعاء وذلك الى جانب تسجيل 3 وفيات جديدة وفق ما بيّنه التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة.وارتفع عدد الإصابات المسجلة بولاية سوسة الى 27070 إصابة بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 870 حالة وفاة منذ بدء الموجة الثانية في الصيف الماضيوسجّلت معتمدية سوسة الرياض أعلى عدد من الإصابات ب111 إصابة تليها معتمدية مساكن ب105 إصابة ثم القلعة الصغرى ب76 إصابةوتوزعت بقية الاصابات الكبيرة بين النفيضة ب73 اصابة، و72 إصابة بسوسة جوهرة و53 إصابة باكودة و45 إصابة بحمام سوسة في حين تراوحت بقية الإصابات بين 32 إصابة بسوسة المدينة واصابتين في كل من سيدي بوعلي وهرقلة.وسجلت الجهة 752 حالة شفاء ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء الى 23844 حالة شفاء بينما يظل وفق التحيين الأخير 2356 شخص حاملا للفيروس التاجي.ولا تزال عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة المعنية باستقبال مرضى الكوفيد في تصاعد مستمر بعد ان ارتفع العدد الى 219 حالة إيواءويتوزع عدد مرضى الكوفيد المقيمين بالمستشفيات الى 150 شخصا بأسرّة الاكسيجين و51 شخصا في حالة انعاش و18 حالة تحت التنفس الاصطناعي.