بطولة ايستبورن - انس جابر تخرج من الدور ثمن النهاائي على يد اللاتفية يلينا اوستابينكو

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خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة ايستبورن البريطانية بخسارتها يوم الاربعاء امام اللاتفية يلينا اوستابينكو المصنفة 43 عالميا وبطلة رولان غاروس لسنة 2017 بنتيجة 1-2 (7-5 و4-6 و3-6).وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 40 بنتيجة 2-صفر (6-3 و7-6).وستلتقي اللاتفية يلينا اوستابينكو في الدور القادم مع المتاهلة من المواجهة بين البولونية ايغا سوياتيك المصنفة التاسعة عالميا والروسية داريا كازاتكينا المصنفة 34 عالميا.وتعتبر دورة ايستبورن من فئة بطولات 500 نقطة وهي تقام على ملاعب عشبية كاحدى المراحل التحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام.