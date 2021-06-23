تتويج شريط "كرم مجانني" بجائزة العروسة الذهبية في اختتام الورشة الفنية للافلام القصيرة لفن العرائس

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أسدل الستار امس الثلاثاء بمسرح المبدعين الشباب بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة على فعاليات الدورة الاولى للورشة الفنية للافلام القصيرة "حكايات العرائس" المنتظمة ببادرة من المركز الوطني لفن العرائس ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وذلك بتتويج شريط "كرم مجاني" بجائزة العروسة .الذهبيةوتحصل شريط "دمية امل" على الدمية الفضية فيما احرز فيلم "الطبقة العاملة ستذهب الى الجنة" الدمية البرونزية.وتاتي هذه التظاهرة في اطار الشراكة القائمة بين المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية بهدف التشجيع على الابتكار والانتاج والبحث عن وسائل جديدة لدعم فن العرائس وتعزيز انتشاره لدى الجمهور العريض بالانفتاح خاصة على الفنون الاخرى واعتماد الثقافة الرقمية ومختلف التقنيات الحديثة لتطويره.ولدى اشرافه على حفل اختتام الورشة الفنية للافلام القصيرة "حكايات العرائس" اكد رئيس ديوان وزير الشؤون الثفافية يوسف بن ابراهيم" دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات والحرص على تحويلها الى مهرجانات في قادم السنوات لمزيد اشعاعها وطنيا ودوليا".واعتبرت مديرة المركز الوطني لفن العرائس منية المسعدي من جهتها ان "مسابقة انجاز افلام قصيرة بمشاركة خريجي معاهد الفنون الجميلة تكون العروسة محورها الاساسي انبثقت من فكرة البحث عن وسائل جديدة لدعم فن العرائس وخاصة استغلال التقنيات الحديثة في المجال لاضفاء المزيد من النجاعة والابتكار على هذا النمط الفني الهام"كما نوهت مديرة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق بدورها بالشراكة مع المركز الوطني لفن العرائس معتبرة ذلك "خطوة اولى لتعزيز المبادرات التي من شانها الاسهام في تطوير المهارات واكتشاف الطاقات الشبابية لانتاج مضامين فنية جديدة ومبتكرة."وتم في اختتام فعاليات الورشة الفنية للافلام القصيرة عرض خمسة افلام قصيرة مشاركة ضمن الورشة الفنية وشريط سينمائي قصير للمخرج الراحل سمير بسباس قبل الاعلان عن الافلام القصيرة المتوجة بالجوائز واسناد جوائز تشجيعية لشريطي "ماما" و"روزا".