حملة توعوية لتنظيف الشواطئ لمدة 3 أشهر في تونس وإيطاليا ولبنان

أعلن فريق مشروع شبكة الإدارة والمراقبة الساحلية التابع للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، عن حملة نظافة تحت عنوان "تنظيف الشاطئ" ، وهي حملة توعية مخصصة للمهتمين بالقطاع السياحي من تونس وإيطاليا ولبنان لمكافحة الفضلات البحرية.ستستمر هذه المبادرة 3 أشهر ، من غرة جوان إلى غرة أوت 2021 (فترة الصيف) ، بحسب بيان صادر عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.وتهدف هذه المبادرة التوعوية إلى تعزيز الحوار المثمر بين المهتمين بالسياحة والمواطنين ، بدءًا من تبادل الوصايا العشر من عشر ممارسات جيدة ، يجب اتباعها من أجل الإدارة الصحيحة للنفايات والتوعية بعواقب التخلي عن القمامة على الشواطئ.بعد ذلك ، سيطلق استطلاع عبر الإنترنت للمواطنين والسائحين للوقوف على مدى استجابة المواطنين وتقبلهم لهذه الحملة.كما ستكون هناك مقابلات فردية مع الفاعلين في المجال السياحي لتوضيح تأثيرات رمي الفضلات على الشواطئ