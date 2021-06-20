حملة توعوية لتنظيف الشواطئ لمدة 3 أشهر في تونس وإيطاليا ولبنان

أعلن فريق مشروع شبكة الإدارة والمراقبة الساحلية التابع للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، عن حملة نظافة تحت عنوان "تنظيف الشاطئ" ، وهي حملة توعية مخصصة للمهتمين بالقطاع السياحي من تونس وإيطاليا ولبنان لمكافحة الفضلات البحرية.
ستستمر هذه المبادرة 3 أشهر ، من غرة جوان إلى غرة أوت 2021 (فترة الصيف) ، بحسب بيان صادر عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
وتهدف هذه المبادرة التوعوية إلى تعزيز الحوار المثمر بين المهتمين بالسياحة والمواطنين ، بدءًا من تبادل الوصايا العشر من عشر ممارسات جيدة ، يجب اتباعها من أجل الإدارة الصحيحة للنفايات والتوعية بعواقب التخلي عن القمامة على الشواطئ.
بعد ذلك ، سيطلق استطلاع عبر الإنترنت للمواطنين والسائحين للوقوف على مدى استجابة المواطنين وتقبلهم لهذه الحملة.
كما ستكون هناك مقابلات فردية مع الفاعلين في المجال السياحي لتوضيح تأثيرات رمي الفضلات على الشواطئ
ستستمر هذه المبادرة 3 أشهر ، من غرة جوان إلى غرة أوت 2021 (فترة الصيف) ، بحسب بيان صادر عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
وتهدف هذه المبادرة التوعوية إلى تعزيز الحوار المثمر بين المهتمين بالسياحة والمواطنين ، بدءًا من تبادل الوصايا العشر من عشر ممارسات جيدة ، يجب اتباعها من أجل الإدارة الصحيحة للنفايات والتوعية بعواقب التخلي عن القمامة على الشواطئ.
بعد ذلك ، سيطلق استطلاع عبر الإنترنت للمواطنين والسائحين للوقوف على مدى استجابة المواطنين وتقبلهم لهذه الحملة.
كما ستكون هناك مقابلات فردية مع الفاعلين في المجال السياحي لتوضيح تأثيرات رمي الفضلات على الشواطئ
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