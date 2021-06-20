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استعدادا للملحق الاولمبي - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الالماني

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره الالماني 75-102 مساء السبت في مباراته الثانية ضمن دورة المانيا التي تدخل في اطار تحضيراته لمنافسات الملحق الاولمبي المقررة بمدينة سبليت الكرواتية من 29 جوان الجاري الى غاية 4 جويلية القادم.


وكان المنتخب التونسي انهزم في مقابلته الاولى امام نظيره الايطالي 56-82


وسيخوض الخماسي التونسي اليوم الاحد مقابلة ثالثة مع جمهورية التشيك.

وكان المنتخب التونسي لعب خلال الاسبوع الماضي ثلاث مباريات ودية ضمن دورة "اينيرغا كاب" ببولونيا خسرها امام المكسيك 61-74 وروسيا 42-69 وبولونيا 66-89.

وسيخوض ابناء المدرب الالماني ديريك باورمان الملحق الاولمبي في سبليت ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبي كرواتيا والبرازيل. ويترشح صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي للتباري مع ثاني واول المجموعة الاولى التي تضم منتخبات المانيا وروسيا والمكسيك.

وتجدر الاشارة الى ان الفائز بالدورة يترشح الى العاب طوكيو.

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