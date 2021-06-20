وات -

أكد العميد صالح القربي، رئيس قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية، تسجيل 122 حريقا خلال الساعات ال24 المنقضية، لافتا إلى أن هذا العدد يمثل ضعف المعدل اليومي العادي الذي يتم تسجيله خلال شهر جوان.وأوضح في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، أن من بين هذه الحرائق، هناك 63 حريقا لأعشاب جافة أتت على 65 هكتارا، و3 حرائق زراعية (قمح وشعير أتت على 4 هكتارات ونصف) و5 حرائق بمناطق غابية أتت على مساحة 58 هكتارا.وأفاد صالح القربي بأن الحرائق الغابية التي تم تسجيلها يوم أمس السبت كانت بالخصوص، بغابة رادس (10 هكتارات) وحريق بمنطقة توشة من معتمدية سبيبة التابعة لولاية القصرين (30 هكتارا) وجبل منطقة أم الجدور من معتمدية جدليان من ولاية القصرين (10هكتارات) وجبل بو قطران معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة (8 هكتارات) .وأضاف، في نفس السياق، أنه تم إخماد كل هذه الحرائق بالتعاون بين أعوان الحماية المدنية ومصالح الادارة العامة للغابات، مرجحا أن تكون أسباب اندلاع هذه الحرائق مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مع وقوف أسباب بشرية وراء بعضها.جدير بالتذكير، أن عدد حرائق الغابات المسجلة في تونس سنة 2020 تجاوز إجمالي الحرائق التي نشبت خلال الفترة ما بين 2011 و2019، وذلك وفق معطيات الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة.كما بلغ عدد الحرائق المسجلة في تونس، إلى حدود يوم 28 أوت من سنة 2020، 438 حريقا أتلفت 1958 هكتارا من الغابات والأعشاب، مقابل 280 حريقا خلال الفترة ما بين 2011 و2019وتمتد الغابات في البلاد التونسية على مساحة مليون و200 ألف هكتار، وتتمركز أساسا في جهات الشمال الغربي والوسط الغربي والشمال.