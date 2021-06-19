الدورة الأولى للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يوم 28 جوان بالمركب الثقافي بالمنستير

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تنظم جمعية /المبدعون الشبان/ الدورة الأولى للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني في الفترة من 28 الى 30 جوان الجاري بالمركب الثقافي بالمنستير بدعم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني وبالتعاون مع المركب الثقافي بالمنستير وفق ما أفاد وات اليوم السبت مدير المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني موهب الزين.وتفتتح فعاليات المهرجان على الساعة الرابعة مساء بالمركب الثقافي بالمنستير بعرض "جذور" للفنّان الكوريغرافي أكرم حمودة المدعم من إدارة الرقص بوزارة الشؤون الثقافية حسب ذات المصدر.وتبدأ يوم الثلاثاء 29 جوان الجاري على الساعة التاسعة صباحا أشغال الورشات حول الرقص العصري "البريك دانس" و"الهيب هوب" والتعبير الجسماني والرقص الكلاسيكي. وستشارك في هذه الورشات المجموعات التي لم تترشح إلى النهائيات ثم تقدم عروضها بداية من الرابعة مساء وإلى السادسة مساء بالمركب الثقافي بالمنستير. ويختتم المهرجان الأربعاء 30 جوان الجاري بتقديم مجموعة جمعية مبدعون شبان بالمنستير للوحة راقصة بالشراكة مع الأوركستر السمفوني بقيادة الأستاذ جاسر العاشق.وكانت هيئة المهرجان انطلقت منذ فيفري 2021 في استقبال 30 مجموعة من عدّة ولايات ترشحت إلى الأدوار النهائية واختارت خلال الأسبوع الجاري لجنة مختصة برئاسة حمادي الحسومي 15 مجموعة منها 10 مجموعات والبقية رقص فردي أو ثنائي حسب موهب الزين .وتسعى جمعية مبدعون شبان التي تأسست سنة 2016 وحظيت بدعم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني قدره 7 آلاف دينار الى تنظيم مهرجان مختص في الرقص العصري والتعبير الجسماني قصد نشر ثقافة الرقص نظرا لأنّ الجهة رغم أنّها تعج بالمجموعات الموسيقية غير أنّها تفتقر إلى المجموعات المختصة في مجال الرقص والتعبير الجسماني . حسب مدير المهرجان.