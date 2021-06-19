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جندوبة: المجلس الجهوي للسياحة يدعو الى اعتماد خطة اتصالية جهوية تشاركية خاصة بالقطاع السياحي: المجلس الجهوي للسياحة يدعو الى اعتماد خطة اتصالية جهوية تشاركية خاصة بالقطاع السياحي

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 15:19 قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أوصى المجلس الجهوي للسياحة بجندوبة المنعقد، أمس الجمعة، بمدينة طبرقة، بوضع خطة اتصالية جهوية تشاركية خاصة بقطاع السياحة وذلك للترويج لمكونات الجهة السياحية والبيئية الاستثنائية من جهة ولضمان توعية السياح وأصحاب الوحدات بضرورة تطبيق الإجراءات الصحية الضامنة للتوقي من مخاطر فيروس "كورونا" الذي اجتاح كافة انحاء العالم.

ودعا المجلس كذلك الهياكل العمومية إلى القيام بالاستعدادات الضرورية، والتعهد بكافة الشبكات الأساسية، ودعوة المجلس البلدي إلى استكمال ومواصلة حملات النظافة، ودعوة هياكل المراقبة الى تكثيف زيارات التفقد للمؤسسات السياحية، علاوة على دعوة الهياكل العمومية لإعداد مخطط تنشيطي سنوي انطلاقا من هذا الموسم قادر على توفير مجالات ترفيهية عامة للمواطنين.


ودعا المجلس، خلال ورقة توصيات خاصة بمخرجات اشغاله، إلى اعداد ومضات اشهارية بالتعاون مع أصحاب المهنة والفاعلين في المجتمع المدني، وتنظيم لقاء حواري بين مندوبية السياحة والمهنيين، وأعضاء مجلس نواب الشعب لتدارس الأوضاع المهنية واشكاليات القطاع بالجهة التي تستوجب التدخل والاعداد وفق رؤية متكاملة تضمن تطور القطاع السياحي في ظل الازمة الوبائية وبعدها.

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