نصف نهائي كاس تونس - يوسف السرايري لمقابلة الافريقي والاتحاد المنستيري وعامر شوشان لمباراة الاولمبي للنقل والنادي الصفاقسي

سيتولى الحكم يوسف السرايري ادارة مباراة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري حامل اللقب المقررة يوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

ومن جهة اخرى، تم تعيين الحكم عامر شوشان لقيادة مقابلة الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع يوم الاحد ايضا بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر في ملعب الملاسين بين الاولمبي للنقل والنادي الصفاقسي.





