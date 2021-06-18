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البطولة العربية لالعاب القوى - ندى الشرودي تفوز بذهبية السباعي

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 10:22 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - احرزت ندى الشرودي الميدالية الذهبية للسباعي امس الخميس بملعب العاب القوى برادس في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية لالعاب القوى التي تستضيفها تونس الى غاية يوم الاحد.

وارتفع رصيد تونس من الميداليات بعد اليومين الاولين الى 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية في المركز الثاني خلف المغرب (4ذ و2ف و5بر).




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