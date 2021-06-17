وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2020 وذلك في أجل أقصاه 2 جويلية 2021وتتوزع الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا الى 3 أصناف، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، لتسند الى "أحسن أطروحة دكتوراه وطنية" و"أحسن باحث أو مخترع تونسي" و"أحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط".ويقتصر إسناد الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا على مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتكنولجيات البيئة المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة والبيوتكنولجيا المتعلقة بالخصوص بالصحة والفلاحة والبيئة والصناعة.ويمكن لكل متحصل على شهادة الدكتوراه خلال سنة 2020، الترشح لجائزة "أحسن أطروحة دكتوراه وطنية"، شريطة أن يكون تاريخ مناقشة الأطروحة خلال سنة 2020 بالإضافة إلى تضمن شهادة الدكتوراه المتحصل عليها لملاحظة مشرف جدا.وتسند الجائزة الوطنية لأحسن باحث أو مخترع تونسي، للباحثين أو المخترعين التونسيين المقيمين بتونس أو بالخارج والذين يتميزون بإنتاج أو إبداعات علمية أو إبتكارات تكنولوجية ولهم مؤشر هيرش /H.index/ يساوي أو يفوق 18، حسب ذات البلاغ.وتسند جائزة "أحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط" للمخابر التي تتميز بإشعاع وإنتاج إبداعات علمية وابتكارات تكنولوجية وانفتاح على المحيط في القطاعات التي حددتها الجائزة.ويتعين على الراغبين في الترشح لهذه الجوائز تعمير استمارة ترشح من الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإرسال نسخة ورقية من ملفاتهم إلى الإدارة العامة للبحث العلمي التابعة للوزارة، إضافة إلى إرسال نسخة رقمية من ملفاتهم عبر البريد الالكتروني prix.recherche.tunisie@gmail.com في أجل أقصاه 2 جويلية 2021.