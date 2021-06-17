الطبوبي: "المنظمات الوطنية وطنية رغما عن اي كان واتحاد الشغل ليس وسيطا بل شريك فعلي ورئيسي في البلاد"

وات -

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ل(وات) اليوم الخميس قبل انطلاق اعمال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد بالحمامات، إن "المنظمات الوطنية وطنية رغما عن اي كان والاتحاد ليس وسيطا بل شريك فعلي ورئيسي في البلاد".وتابع الطبوبي تعقيبا على تصريح رئيس الجمهورية في لقائه مؤخرا بعدد من رؤساء الحكومات السابقين، الذي قال فيه ان "الحوار الوطني ليس حوارا ولا وطنيا"، قائلا "عفوا سيدي رئيس الجمهورية لقد أخطأت المرمى هذه المرة والمنظمات الوطنية وطنية رغما عن اي كان".ولاحظ ان الحوار الوطني السابق قادته قامات وطنية (حسين العباسي ووداد بوشماي وعبد الستار بن موسى وفاضل محفوظ )، مؤكدا بخصوص دور الاتحاد في اطلاق حوار وطني إن "الاتحاد ليس وسيطا بل شريك فعلي ورئيسي في البلاد دون منة من اي كان".واعتبر الامين العام لاتحاد الشغل ان المنظومة المنظماتية أصبحت اليوم في قلب الحدث في اطار فلسفة جديدة وبالنظر الى فساد المنظومة الحزبية.وابرز من جهة اخرى ان الهيئة الوطنية ستتدارس الوضع العام بالبلاد والوضع الداخلي والاستحقاقات الاجتماعية ومآل المفاوضات الاجتماعية في عديد الملفات وتجسيم قرارات المجلس الوطني، مؤكدا ان ما سيصدر عن الهيئة الادارية الوطنية سيعبر عن موقف الاتحاد من كل القضايا المطروحة.وياتي انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بعد انعقاد المكتب التنفيذي الموسع الاسبوع الفارط للنظر في التحركات الممكنة التي قد يقرها الاتحاد في علاقة بالزيادات في الاسعار و"دفاعا عن قوت الشعب في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد بينما تتواصل المناكفات والتجاذبات السياسية التي زادت من تعميق ازمة الثقة مع الحكومة"، وفق تصريح سابق للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.