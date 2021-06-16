الغرفة الوطنية للمخابز تقرر تنفيذ إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس

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قررت الغرفة الوطنية للمخابز، تنفيذ إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس 17 جوان 2021، في كامل تراب الجمهورية ، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة الوطنية للمخابز، محمد بوعنان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء.وأوضح بوعنان، أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على تصرفات السلطة المعنية التي ترفض الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع الذي يضم 3500 مخبز.وأشار، إلى أن أصحاب المخابز يطالبون بالأساس بصرف مستحقاتهم لدى الدولة والتي تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دينار لكل مخبز وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط، من أجل القضاء على المخابز العشوائية الذين يعملون دون أن يكون لديهم بطاقة احتراف.